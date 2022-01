Preprints: La evolución de su papel en la comunicación científica

Preprints: Their Evolving Role in Science Communication. Puebla, Iratxe, Jessica Polka, and Oya Y Rieger. Preprints: Their Evolving Role In Science Communication. E-book, Ann Arbor, MI: Against the Grain (Media), LLC, 2022, https://doi.org/10.3998/mpub.12412508.Preprints: Their Evolving Role in Science Communication

El documento analiza la historia y el papel de los preprints en las ciencias biológicas dentro del cambiante panorama de la ciencia abierta. Se centra en el crecimiento exponencial de los preprints como modelo de publicación y en los retos asociados al mantenimiento de la infraestructura técnica y al establecimiento de modelos de negocio sostenibles. Un preprint es un manuscrito académico publicado por el autor o autores en un repositorio o plataforma para facilitar el intercambio abierto y amplio de los primeros trabajos sin ninguna limitación de acceso. En la actualidad existen más de 60 servidores de preprints que representan distintos ámbitos temáticos y geográficos, cada uno de los cuales evoluciona de forma diferente en función de los patrones de adopción y la ética disciplinaria. Esta sesión informativa ofrecerá una ayuda inestimable a quienes deseen comprender este modelo de publicación en rápida evolución.