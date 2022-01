Cultura impresa y visualidad: tecnología gráfica, géneros y agentes editoriales / Marina Garone Gravier, Mauricio Sánchez Menchero (coordinadores). Primera edición. I México: Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2019.

Texto completo

Un concepto como el de cultura impresa permite estudiar al conjunto de objetos multiplicados, tipográficamente producidos, en sus diversos modos de uso, circulación y recepción dentro de espacios públicos y privados, y en diversos contextos políticos, económicos y sociales. Desde luego no todas las clases de productos de la cultura impresa han surgido al mismo tiempo ni han cumplido las mismas funciones. Asimismo, la cultura impresa no se compone exclusivamente de textos, sino que ha estado relacionada desde siempre con la cultura visual, en la medida que la mayoría de los objetos de la imprenta tipográfica han hecho uso de alguna clase de imagen. El lector encontrará en este libro una docena de trabajos en los cuales sus autores se acercan, de manera multi e interdisciplinaria, a diferentes modos expresivos de la cultura impresa y visual para analizar diferentes soportes materiales: libros de viajeros o artistas, médicos y políticos acompañados de grabados; periódicos, fotolibros, historietas, cartillas o dibujos; colecciones de libros, libros ilustrados, revistas literarias o best sellers de temas actuales.