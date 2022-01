Documentar las experiencias operativas para el aprendizaje organizativo y el intercambio de conocimientos

Janus, Steffen Soulejman. Capturing Solutions for Learning and Scaling Up : Documenting Operational Experiences for Organizational Learning and Knowledge Sharing. Washington, D.C.: World Bank. © World Bank, 2017.

¿Tu organización está perdiendo conocimienttos importantes de sus experiencias operativas? Esta guía paso a paso le muestra cómo captar sistemáticamente esos conocimientos y utilizarlos para fundamentar la toma de decisiones, apoyar el aprendizaje profesional y ampliar los éxitos. Las lecciones capturadas -activos de conocimiento, el elemento central necesario para el aprendizaje- son documentos con un formato coherente que utilizan la experiencia operativa para responder a una pregunta o desafío específico. La guía describe cómo crear y utilizar los activos de conocimiento en cinco pasos: (1) identificar las lecciones importantes aprendidas por los participantes, (2) capturar esas lecciones con documentos de texto o multimedia, (3) confirmar su validez, (4) prepararlas para su difusión, y (5) utilizarlas para compartirlas, reproducirlas y ampliarlas. Las herramientas, plantillas y listas de comprobación incluidas le ayudarán a realizar cada paso.