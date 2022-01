IFLA emite una declaración sobre los datos abiertos de las bibliotecas

International Federation of Library Associations (IFLA) Issues Statement on Open Library Data, The Hague: IFLA, 2022

Los datos precisos y oportunos son clave para cualquier tipo de toma de decisiones políticas, incluyendo, por supuesto, en torno a las bibliotecas. Permiten planificar eficazmente el futuro, así como evaluar los impactos y seguir los cambios a lo largo del tiempo.

Library Map of the World de la IFLA ha reunido datos de bibliotecas de todo el mundo, lo que permite realizar comparaciones entre países y empezar a dar una imagen real de la fuerza del campo bibliotecario mundial y sus actividades.

Los datos en los que se basa el Mapa pueden descargarse y ser utilizados por cualquier persona interesada en las bibliotecas para realizar análisis e investigaciones.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, los datos no se recogen o se recogen raramente, lo que significa que tanto los gobiernos como las bibliotecas carecen de una herramienta básica para su trabajo. A veces, incluso cuando se recogen, no están disponibles de forma abierta, lo que significa que sólo aquellos que tienen los recursos para comprarlos pueden acceder a ellos.

En respuesta, la Declaración de la IFLA sobre Datos Bibliotecarios Abiertos hace un llamamiento a todos los gobiernos para que recopilen -o apoyen la recopilación de- datos sobre las bibliotecas y su uso, y su publicación abierta.

Destaca que dicha recopilación no debe conducir a una reducción de los presupuestos de las bibliotecas, y que debe recopilarse de una manera que permita el desglose. La Declaración también pide que las preguntas sobre las bibliotecas se integren en las encuestas de hogares, con el fin de comprender mejor cómo las utilizan los individuos.