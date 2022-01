Infracción de derechos de autor en línea en la Unión Europea. Música, películas y televisión (2017-2020),

Online copyright infringement in the European Union. Music, films and TV (2017-2020), trends and drivers. EUIPO, 2022

Texto completo

La infracción de los derechos de autor en línea es un grave problema para los titulares de los derechos y para la sociedad en su conjunto. Priva a los artistas y creadores de la compensación por su trabajo y, a largo plazo, puede reducir la gama de opciones disponibles para los consumidores.

Consciente de ello, la Comisión Europea señaló la lucha contra este tipo de infracción de los derechos de autor como una de las prioridades de su Plan de Acción sobre la Propiedad Intelectual.

La EUIPO lleva dos años estudiando las infracciones de los derechos de autor, y el nuevo informe es el tercer estudio realizado en esta línea de trabajo. Este informe examina el consumo de contenidos que infringen los derechos de autor en los Estados miembros de la UE y en el Reino Unido en lo que respecta a programas de televisión, música y películas, utilizando diversos métodos de acceso a través de ordenadores de sobremesa y móviles, como el streaming, la descarga, los torrents y el software de copia. El análisis se basa en un rico conjunto de datos sobre el acceso a sitios web que ofrecen música, películas y programas de televisión piratas en los 28 países, entre enero de 2017 y diciembre de 2020. La principal conclusión del informe es que la piratería digital está disminuyendo para los tres tipos de contenidos y que las diferencias entre los Estados miembros pueden explicarse por factores socioeconómicos como la desigualdad de ingresos y por el conocimiento de las ofertas legales entre los consumidores.