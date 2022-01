Convertirse en una organización que comparte conocimientos: un manual para ampliar las soluciones mediante la captación y el intercambio de conocimientos

Janus, Steffen Soulejman. Becoming a Knowledge-Sharing Organization : A Handbook for Scaling Up Solutions through Knowledge Capturing and Sharing. World Bank, Washington, DC. © World Bank, 2016

Este volumen ofrece una guía sencilla y sistemática para crear una práctica de intercambio de conocimientos en su organización. Muestra cómo crear el entorno propicio y desarrollar las habilidades necesarias para captar y compartir los conocimientos obtenidos de las experiencias operativas para mejorar el rendimiento y ampliar los éxitos. Sus recomendaciones se basan en los conocimientos adquiridos en los últimos siete años de colaboración entre el Banco Mundial y sus clientes de todo el mundo -ministerios y organismos nacionales que operan en diversos sectores- que están trabajando para fortalecer sus operaciones mediante un sólido intercambio de conocimientos. Aunque se basa en la bibliografía académica sobre la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizativo, el trasfondo operativo de este manual y los numerosos ejemplos y consejos del mundo real proporcionan una base práctica que falta a los funcionarios del sector público de los países en desarrollo y a los profesionales del desarrollo. Sin embargo, aunque está escrito pensando en el sector público, los conceptos y enfoques generales también son válidos para la mayoría de las organizaciones del sector privado y del mundo desarrollado.