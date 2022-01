OCLC Library Holdings: Evaluación de la disponibilidad de libros académicos en las bibliotecas en formato impreso y electrónico en comparación con las citas y Altmetrics

Maleki, A. OCLC library holdings: assessing availability of academic books in libraries in print and electronic compared to citations and altmetrics. Scientometrics (2021). https://doi.org/10.1007/s11192-021-04220-6

Aunque los datos de las existencias de la biblioteca se construyen sobre el formato de trabajo de los libros, se sabe menos sobre la contribución de los libros impresos y electrónicos en las bibliotecas a los recuentos de las existencias de la biblioteca. En respuesta, esta investigación es un intento de explorar la distribución de los datos de las existencias de la biblioteca a través de los formatos de trabajo e investigar la disponibilidad de las existencias impresas de la biblioteca y las existencias electrónicas de la biblioteca para los libros como constituyentes de la métrica de las existencias de la biblioteca a través de los campos y en el tiempo y en comparación con otras métricas de los libros.

Se examinaron los ISBN, los títulos y los nombres de los autores de 119.794 títulos de libros indexados en Scopus en 26 campos para catorce variables que incluyen las existencias de la biblioteca de OCLC, las citas de Scopus, las citas de Google Books, los compromisos de Goodreads y los indicadores de Altmetric. Hay tres conclusiones principales: (a) las existencias de las bibliotecas son una métrica más completa para los libros (más del 97%) que cualquier otra métrica y podría ser útil después de un corto período de tiempo tras la publicación de la primera edición, seguida por Google Books, Goodreads y Scopus, respectivamente; (b) en promedio, las existencias electrónicas son siete veces (mediana tres veces) más numerosas que las existencias impresas y su proporción está creciendo considerablemente para los libros más recientes; (c) hay una tendencia consistente a la baja en el promedio de las existencias de libros impresos, lo que sugiere que los datos de las existencias impresas en las bibliotecas son de naturaleza acumulativa y estadísticamente comparables a las citas formales; sin embargo, la adquisición de libros electrónicos en las bibliotecas es inconsistente en la parcela de distribución, así como en el tiempo. En resumen, las diferencias entre los datos de existencias de libros impresos y electrónicos son amplias, lo que las convierte en métricas distintas, y sugiere que es necesario seguir investigando para comprender sus implicaciones en la evaluación del impacto de los libros.