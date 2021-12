Las editoriales de libros de texto demandan a Shopify por supuestas violaciones «masivas» de la propiedad intelectual

Textbook publishers sue Shopify over alleged ‘massive’ IP violations

Las principales editoriales educativas acusaron el miércoles a la empresa de comercio electrónico Shopify de permitir la piratería descontrolada en una demanda presentada en un tribunal federal de Virginia.

Macmillan Learning, Cengage Learning Inc, Elsevier Inc, McGraw Hill LLC y Pearson Education Inc dijeron que Shopify, con sede en Canadá, hizo la vista gorda ante las repetidas notificaciones de que sus usuarios vendían libros de texto digitales pirateados y otros materiales, lo que vulneró la violación de los derechos de autor y de las marcas registradas «a escala masiva».

Los editores pidieron al tribunal una indemnización por daños y perjuicios de hasta 150.000 dólares por cada derecho de autor infringido y 2 millones de dólares por cada marca comercial falsificada, y enumeraron más de 3.400 derechos de autor que los usuarios supuestamente violaron.

Shopify ofrece una serie de servicios para tiendas online, como alojamiento web, gestión de productos, servicios de marketing y procesamiento de pagos.