Los beneficios del acceso abierto para los libros académicos: más descargas y más citas

Neylon, Cameron, Alkim Ozaygen, Lucy Montgomery, Chun-Kai (Karl) Huang, Ros Pyne, Mithu Lucraft, and Christina Emery. 2021. “More Readers in More Places: The Benefits of Open Access for Scholarly Books”. Insights 34 (1): 27. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.558

El acceso abierto a contenidos académicos ha crecido sustancialmente en los últimos años. Esto incluye el número de libros publicados en acceso abierto en línea. Sin embargo, hay pocos estudios sobre cómo los patrones de uso (a través de descargas, citas y visibilidad en la web) de estos libros pueden diferir de sus homólogos cerrados. Esta información no sólo es importante para los editores de libros, sino también para los investigadores de disciplinas en las que los libros son la norma.

Este artículo informa sobre los resultados de la comparación de muestras de libros publicados por Springer Nature para arrojar luz sobre las diferencias en los patrones de uso entre los libros de acceso abierto y los cerrados. El estudio incluye una selección de 281 libros de acceso abierto y una muestra de 3.653 libros cerrados (extraída de 21.059 libros cerrados mediante un muestreo aleatorio estratificado). Los libros están estratificados por combinaciones de tipo de libro, disciplina y año de publicación para permitir igualmente comparaciones dentro de cada estrato y maximizar la potencia estadística de la muestra. Los resultados muestran una mayor diversidad geográfica de uso, un mayor número de descargas y más citas para los libros de acceso abierto en todos los estratos. Es importante destacar que los libros de acceso abierto han aumentado el acceso y el uso por parte de poblaciones tradicionalmente desatendidas.