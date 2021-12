Aprovechando el poder de las bibliotecas públicas de Nueva York para reconstruir una ciudad más equitativa

Branches to Recovery: Tapping the Power of NYC’s Public Libraries to Rebuild a More Equitable City. Center for an Urban Future, 2021

En los meses y años venideros, los dirigentes de la ciudad de Nueva York tendrán que ayudar a las comunidades más afectadas de los cinco distritos a recuperarse plenamente de la devastación social y económica de la pandemia del COVID-19 y a trazar el camino hacia un futuro más equitativo. Afortunadamente, los funcionarios electos y los responsables políticos cuentan con un activo y un aliado incomparable en casi todos los barrios de Nueva York: las 217 bibliotecas públicas de la ciudad.

Aunque muchas otras entidades serán fundamentales para crear una ciudad más justa -incluyendo cientos de organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro-, ninguna institución está mejor equipada que las bibliotecas públicas para avanzar hacia una ciudad más equitativa en tantas áreas críticas, desde la ampliación del acceso a la educación temprana y el cierre de la brecha digital hasta el fortalecimiento de las empresas propiedad de minorías y el refuerzo de las habilidades lingüísticas, de alfabetización y tecnológicas necesarias para acceder a los buenos empleos del mañana.

Las bibliotecas no sólo están presentes en casi todas las comunidades de la ciudad. En muchos de los barrios más afectados por la pandemia, las bibliotecas se encuentran entre los únicos recursos de confianza para los inmigrantes, los adolescentes, los adultos mayores y los que están en el lado equivocado de la brecha digital. Por ejemplo, en el 64% de los barrios de la ciudad, las bibliotecas son el único centro público de servicios profesionales y de apoyo a los solicitantes de empleo. Las bibliotecas son el único recurso público local para los propietarios de pequeñas empresas y los aspirantes a empresarios en el 67% de la ciudad -incluidos muchos barrios en los que las empresas propiedad de minorías e inmigrantes todavía se están recuperando de la pandemia- en un momento en el que miles de neoyorquinos con bajos ingresos están recurriendo a la iniciativa empresarial por necesidad. Y mientras la ciudad se enfrenta a las consecuencias de la pérdida generalizada de aprendizaje, las bibliotecas son el único proveedor público local de programas de alfabetización familiar en más de un tercio de los barrios de la ciudad, y una de las únicas opciones de ayuda gratuita para los deberes.

Aunque las bibliotecas han sido durante mucho tiempo un recurso para los neoyorquinos que buscan oportunidades, con más recursos y una planificación deliberada por parte del Ayuntamiento, podrían hacer mucho más. En la actualidad, las bibliotecas públicas de la ciudad atienden a más de 35 millones de visitantes al año, con un aumento de la asistencia a los programas del 178% en la última década y un uso del WiFi que se ha triplicado con creces.3 Pero las bibliotecas logran todo esto con menos del 0,44% del presupuesto municipal. En la actualidad, la ciudad destina unos 432 millones de dólares anuales a las bibliotecas públicas, un 30% menos que el Departamento de Parques y Actividades Recreativas, un 63% menos que el Departamento Correccional y un 92% menos que el Departamento de Policía.

Uno de los efectos de esta falta de inversión es que muchos de los programas más populares y exitosos de las bibliotecas tienen largas listas de espera o sólo se han extendido a una pequeña parte de las sucursales. Por ejemplo, las bibliotecas se han convertido en los últimos años en el mayor proveedor público de formación tecnológica de la ciudad, con más de 160.000 usuarios al año. Pero las nuevas plazas en las clases de codificación se llenan a los diez minutos de abrirse la inscripción, y la lista de espera para un curso muy solicitado tuvo que suspenderse porque había crecido hasta superar las 6.000 personas. Las bibliotecas son el único lugar gratuito para utilizar un ordenador, pedir prestado un portátil o acceder a Internet en muchas de las comunidades con menos ingresos de la ciudad, desde Soundview hasta Canarsie. Sin embargo, las bibliotecas de la ciudad sólo disponen de 2.277 ordenadores portátiles en préstamo. Existen oportunidades similares en todo el sistema para ampliar los servicios de alta demanda en las comunidades más afectadas: adultos mayores e inmigrantes, personas que buscan trabajo y empresarios, familias con niños pequeños y adolescentes que se enfrentan a un futuro incierto.

Es hora de aprovechar al máximo las sucursales de las bibliotecas de Nueva York y convertirlas en una pieza central de la infraestructura social necesaria para cultivar una recuperación inclusiva y construir una ciudad más equitativa.