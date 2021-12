La solución Esploro de Ex Libris (Alma) se integra ahora con ORCID

Ex Libris Esploro Solution Now Integrated with ORCID to Help Researchers Showcase Their Work Effectively and Consistently. Ex Libris, 2021

La integración de la solución Ex Libris Esploro con ORCID, proveedor de identificadores digitales persistentes, permite a los investigadores sincronizar los datos de sus perfiles y exponer toda la amplitud de su trabajo académico.

Ex Libris, una compañía de ProQuest, se complace en anunciar la integración de la solución de gestión de información de investigación Ex Libris Esploro™ y los servicios de ORCID. ORCID es una organización líder a nivel mundial y sin ánimo de lucro que identifica de forma exclusiva a los investigadores y los vincula con sus contribuciones. La integración permite ahora a los académicos compartir sin problemas su iD de ORCID con Esploro para reforzar la precisión de sus perfiles y facilitar el seguimiento de sus publicaciones.

Gracias a esta integración, los perfiles de Esploro y ORCID se actualizan de forma bidireccional. La información del perfil incluye, por ejemplo, la formación, la afiliación y una lista de publicaciones. Conectar a los académicos con su trabajo es de vital importancia para que los resultados de la investigación sean fácilmente descubribles y también ayuda a mejorar la precisión de los perfiles de los investigadores.