El estado de los datos abiertos 2021 – Actitudes mundiales hacia los datos abiertos

“The State of Open Data 2021 – Global Attitudes Towards Open Data” Published Today, 2021

Texto completo

El informe anual de Figshare, Digital Science y Springer Nature sobre el estado de los datos abiertos revela una creciente preocupación entre los investigadores por el mal uso de los datos, así como por la falta de reconocimiento de aquellos que comparten abiertamente sus datos.

El informe sobre el estado de los datos abiertos está en su sexto año, y más de 4.200 investigadores de todo el mundo respondieron, proporcionando una visión detallada y prolongada de las motivaciones, los desafíos, las percepciones y los comportamientos hacia los datos abiertos. Se basa en un sólido conjunto de pruebas que confirman que uno de los principales obstáculos para compartir datos es la falta de crédito y reconocimiento.

Resultados clave:

El 55% de los encuestados cree que necesita apoyo en lo que respecta a los derechos de autor y las licencias para poner los datos de investigación a disposición del público, y el 73% apoya firmemente o en cierta medida la idea de un mandato nacional para poner los datos de investigación a disposición del público. Al mismo tiempo, el 65% de los encuestados nunca ha recibido crédito o reconocimiento por compartir datos.

Las principales motivaciones para compartir los datos están vinculadas a las medidas tradicionales de impacto y crédito, con el 19% de los encuestados motivados por la citación de sus trabajos de investigación, el 14% por la coautoría en los trabajos, el 11% por el aumento del impacto y la visibilidad de la investigación, y el 11% por el beneficio público.

A pesar de la preocupación por el mal uso de los datos y las licencias, el 66% de los encuestados había oído hablar de los principios de datos FAIR (encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables), que se establecieron hace cinco años, y el 28% respondió que está familiarizado con ellos, el número más alto desde que se hizo esta pregunta por primera vez en 2018. Más de la mitad de los encuestados (54%) pensó que sus datos cumplían mucho o algo con los principios de datos FAIR, también el número más alto desde que se hizo esta pregunta por primera vez en 2018. Estos resultados indican que la preocupación por compartir datos podría disminuir a largo plazo si los datos son tan accesibles y reutilizables como sea posible.