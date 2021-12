El 37% de la población mundial todavía no ha utilizado nunca Internet.

New Data From ITU: 2.9 Billion People Still. Offline International Telecommunications Union (ITU), 2021

Los nuevos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), también revelan un fuerte crecimiento mundial en el uso de Internet, con el número estimado de personas que han utilizado Internet aumentando a 4.900 millones en 2021, desde los 4.100 millones estimados en 2019.

Esto es una buena noticia para el desarrollo mundial. Sin embargo, los datos de la UIT confirman que la capacidad de conexión sigue siendo profundamente desigual. De los 2.900 millones que siguen sin conexión, se estima que el 96% vive en países en desarrollo. E incluso entre los 4.900 millones contabilizados como «usuarios de Internet», muchos cientos de millones sólo tienen la oportunidad de conectarse con poca frecuencia, a través de dispositivos compartidos o utilizando velocidades de conexión que limitan notablemente la utilidad de su conexión.

«Aunque casi dos tercios de la población mundial están ya en línea, queda mucho por hacer para que todo el mundo se conecte a Internet», declaró el Secretario General de la UIT, Houlin Zhao. «La UIT trabajará con todas las partes para asegurarse de que se han puesto los cimientos para conectar a los 2.900 millones restantes. Estamos decididos a garantizar que nadie se quede atrás».

El aumento inusualmente pronunciado del número de personas en línea sugiere que las medidas adoptadas durante la pandemia -como los cierres generalizados y el cierre de escuelas, combinados con la necesidad de la gente de acceder a las noticias, los servicios gubernamentales, las actualizaciones de salud, el comercio electrónico y la banca en línea- contribuyeron a un «impulso de la conectividad COVID» que ha llevado a unos 782 millones de personas adicionales en línea desde 2019, un aumento del 17%.