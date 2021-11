Guía del pequeño editor para el desarrollo de revistas de acceso abierto impulsadas por la tecnología digital

The Small Publisher’s Guide to Digitally Driven OA Journal Development How to publish discoverable, top-quality open access content at any scale. Scholastica, 2021

Texto completo

The Small Publisher’s Guide to Digitally Driven OA Journal Development, cubre las mejores prácticas de producción, alojamiento y difusión de contenidos para llevar su programa de publicación de revistas OA al siguiente nivel de forma sostenible.

Nunca ha habido un mejor momento para que las organizaciones académicas de cualquier tamaño publiquen revistas de acceso abierto (OA), con más modelos de OA posibles y opciones de alojamiento en línea que nunca. Pero eso no significa que no esté exento de desafíos. El panorama de la investigación está cambiando rápidamente, desde los cambios en la forma en que los lectores encuentran y se relacionan con el contenido hasta los nuevos requisitos de archivo e indexación. Es mucho lo que hay que hacer, especialmente para las editoriales más pequeñas.