Las publicaciones cortas de la Universidad de Erasmus se pueden depositar en el repositorio de manera explicita y con carácter retroactivo

EUR’s next step in transitioning to 100% open access. Erasmus University Rotterdam, nov. 2021

Texto completa

La investigación científica de la Universidad Erasmus (EUR) tiene un fuerte enfoque social y está firmemente integrada en redes internacionales de investigación. Esto hace que el acceso público a todos los resultados de nuestra investigación sea de gran importancia, ya que fomenta la difusión del conocimiento, proporciona a los estudiantes acceso a la investigación más reciente y relevante, fomenta nuevas investigaciones y crea un impacto social.

Este mes de noviembre, la Universidad Erasmus ha dado un paso más en la transición al 100% de acceso abierto con la aplicación del Open Access Regulation (OAR). El reglamento se basa en el artículo 25fa de la Ley de Derechos de Autor (la enmienda Taverne), que otorga a los investigadores el derecho a poner a disposición del público publicaciones cortas tras un periodo de tiempo razonable. La OAR permite hacerlo mediante un acuerdo tácito. Esto significa que los investigadores no necesitan realizar ninguna acción por su parte.

La biblioteca pondrá a disposición del público la versión del editor de las publicaciones científicas breves a través del repositorio institucional (Pure) tras un periodo de embargo de seis meses. Los trabajos científicos breves en abierto externo incluyen, entre otros: artículos científicos y profesionales publicados, capítulos de colecciones editadas y publicaciones de conferencias.

El Reglamento de Acceso Abierto también se aplica con carácter retroactivo. Esto significa que los trabajos creados mientras miembros de la EUR antes de la entrada en vigor del OAR también se pondrán a disposición del público.

Los trabajos nuevos o previamente publicados pueden ser excluidos del OAR a través de una opción de exclusión externa. En ese caso, se pide al investigador que proporcione a la Biblioteca la versión final del autor de la publicación. Esta versión se hará pública según las directrices de la editorial (véase Sherpa Romeo Opens external).

El EUR garantiza a los investigadores participantes el pago de los posibles costes en caso de litigio con un editor. Si en algún momento recibe preguntas de terceros sobre la disponibilidad de acceso abierto de sus publicaciones, póngase en contacto con la Biblioteca Universitaria a través de: openaccess.library@eur.nl.