Comportamientos y actitudes de los estadounidenses en Twitter

The Behaviors and Attitudes of U.S. Adults on Twitter. Washington, D.C.: Pew Research, 2021

Aproximadamente una cuarta parte de los adultos estadounidenses utilizan ya Twitter, y el sitio se ha convertido en un espacio en el que los usuarios obtienen noticias, discuten temas como los deportes, entablan una comunicación personal o escuchan a los funcionarios electos.

El Centro de Investigación Pew ha realizado recientemente una encuesta en profundidad entre los adultos estadounidenses que utilizan Twitter, con el fin de conocer mejor sus comportamientos y experiencias en el sitio, así como sus actitudes hacia el servicio. La encuesta incluyó un subconjunto de encuestados que compartieron sus perfiles de Twitter con fines de investigación, lo que permitió cotejar sus respuestas a la encuesta con su actividad real en Twitter.

Como en muchas de las encuestas Pew sobre tecnología y plataformas en línea, este estudio revela que los usuarios de Twitter informan de una mezcla de experiencias positivas y negativas en el sitio. Por ejemplo, el 46% de estos usuarios dicen que el sitio ha aumentado su comprensión de los acontecimientos actuales en el último año, y el 30% dicen que les ha hecho sentirse más comprometidos políticamente. Por otro lado, el 33% de los usuarios afirman haber visto mucha información engañosa o inexacta, y el 53% dice que la información inexacta o engañosa es un problema importante en el sitio.