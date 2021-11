Estimación del coste del tiempo que los investigadores dedican a la revisión por pares: una donación de mil millones de dólares

Aczel, B., Szaszi, B. & Holcombe, A.O. A billion-dollar donation: estimating the cost of researchers’ time spent on peer review. Res Integr Peer Rev 6, 14 (2021). https://doi.org/10.1186/s41073-021-00118-2

Texto completo

La cantidad y el valor del trabajo de revisión por pares de los investigadores es fundamental para el mundo académico y la publicación de revistas. Sin embargo, este trabajo está poco reconocido, se desconoce su magnitud y rara vez se consideran formas alternativas de organizar el trabajo de revisión por pares. Utilizando datos disponibles públicamente, se proporciona una estimación del tiempo de los investigadores y la contribución basada en el salario al sistema de revisión por pares de las revistas.

Se encontró que el tiempo total que los revisores trabajaron globalmente en revisiones por pares fue de más de 100 millones de horas en 2020, equivalente a más de 15 mil años. El valor monetario estimado del tiempo que los revisores de Estados Unidos dedicaron a las revisiones fue de más de 1.500 millones de dólares en 2020. Para los revisores de China, la estimación es de más de 600 millones de dólares estadounidenses, y para los del Reino Unido, cerca de 400 millones de dólares estadounidenses.

Conclusiones: Por su diseño, es muy probable que nuestros resultados estén subestimados, ya que sólo reflejan una parte del número total de revistas en todo el mundo. Las cifras ponen de manifiesto la enorme cantidad de trabajo y tiempo que los investigadores aportan al sistema de publicación, así como la importancia de considerar formas alternativas de estructurar y pagar la revisión por pares. Se fomenta este proceso discutiendo algunos modelos alternativos que pretenden potenciar los beneficios de la revisión por pares, mejorando así su relación coste-beneficio.