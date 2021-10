Código de buenas prácticas en el uso justo de los recursos educativos abiertos

Best Practices in Fair Use for Open Educational Resources, 2021

Texto completo

Código de Buenas Prácticas de Uso Justo para los Recursos Educativos Abiertos. Este documento pretende apoyar a los autores, maestros, profesores, bibliotecarios y a todos los educadores abiertos a la hora de evaluar cuándo y cómo pueden incorporar materiales de terceros con derechos de autor en los Recursos Educativos Abiertos para cumplir con sus objetivos pedagógicos.

Los recursos educativos abiertos permiten una pedagogía flexible y abierta; aumentan el acceso a la autoría y facilitan la representación de las diferentes experiencias de los estudiantes; y aumentan la equidad al reducir las barreras del coste para acceder a materiales de aprendizaje de alta calidad. Los REA existen para todos los niveles de la educación, desde la primaria hasta la postsecundaria, y en todas las disciplinas. Los creadores y usuarios de REA suelen estar motivados por un compromiso compartido de aumentar el acceso a los materiales y contribuir al bien común.