Comprender el impacto de las bibliotecas y los museos en el bienestar social

“Understanding the Social Wellbeing Impacts of the Nation’s Libraries and Museums”. The Institute of Museum and Library Services, 2021

Texto completo

The Institute of Museum and Library Services ha publicado un nuevo estudio, Understanding the Social Wellbeing Impacts of the Nation’s Libraries and Museums, que examina el papel de los museos y las bibliotecas en la promoción del bienestar social en comunidades de todo Estados Unidos.

El estudio, de varios años de duración y de varios segmentos, ha descubierto que la presencia y el uso de las bibliotecas y los museos públicos están asociados positivamente con múltiples dimensiones del bienestar social, en particular, la salud de la comunidad, la eficacia escolar, la conexión institucional y la oferta cultural.

La investigación, dirigida por el Fondo de Reinversión, en colaboración con el proyecto Social Impact of the Arts Project (SIAP) de la Universidad de Pensilvania y HR&A Advisors, puso de manifiesto las similitudes del impacto de las bibliotecas y los museos en las comunidades, pero también subrayó las diferencias y los retos relacionados con la aplicación del mismo enfoque analítico a dos sectores diferentes.

Los aspectos más destacados del estudio son los siguientes: