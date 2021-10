La última estafa de las editoriales depredadoras: Documentos falsificados y de prestigio

Kyle Siler , Vincent Larivière , Philippe Vincent-Lamarre & Cassidy R. Sugimoto. Predatory publishers’ latest scam: bootlegged and rebranded papers,. Nature, 26 October 2021

Texto completo

Una de las tácticas que han utilizado las revistas depredadoras es imitar a revistas legítimas de prestigio en línea (o a veces adquirir los títulos). Las editoriales depredadoras se basan en la reputación de la revista para cobrar derechos sin prestar servicios académicos. En agosto, la académica Anna Abalkina, de la Universidad Libre de Berlín, informó de que una lista de publicaciones de COVID-19 mantenida por la Organización Mundial de la Salud contenía cientos de artículos de tres revistas de este tipo, muchos de ellos totalmente fuera de su ámbito de conocimiento. (Una revista supuestamente sobre lingüística tenía artículos sobre COVID-19, nutrición y anemia gestacional).

La indexación de la base de datos Lacuna descubrió otra práctica alarmante: la re-publicación de copias falsificadas de artículos de fuentes legítimas, bajo nuevos DOI, sin acreditar a la revista original, y a veces tampoco al autor original. Un investigador que examine lo que parecen ser “números atrasados” ve verdaderos artículos revisados por pares copiados de revistas legítimas.

Varias anomalías llevaron a descubrir que al menos nueve artículos de la revista Journal of Bone Research and Reports, bajo la marca iMEDPub LTD, fueron tomados directamente de la revista Bone Reports de Elsevier. (un representante de Elsevier dice que el asunto está ahora bajo investigación). La primera pista fueron los extraños nombres de algunos autores, como “centro urbano” y “parlamentario”. Muchos nombres de autores aparecían con un carácter extra (por ejemplo, “John Smitha” y “Mary Jonesb”), lo que indica que fueron copiados de un documento sobrescrito.

Algunas instituciones editoras carecían de sentido, como “universidad de la provincia de Canadá” y “universidad del centro urbano”. Las afiliaciones de los autores se enumeraban de forma absurda: Nueva Orleans fue rebautizada como “punto de entrada” y Carolina del Norte fue apodada “antiguo Estado del Norte”. Las direcciones de correo electrónico de algunos autores eran las de personas que no eran autores. Cuando los descubridores del engaño se pusieron en contacto con los autores de los artículos de Bone Reports, ninguno era consciente de que sus artículos habían sido pirateados; respondieron con una mezcla de enfado, diversión y desconcierto.