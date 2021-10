Makerspace móvil en trailer

New mobile makerspace trailer is ready to roll, oct. 2021

Texto completo

El Museo de los Niños de Lander (Lander, WY) celebró una ceremonia de corte de cinta para su laboratorio móvil de creación Think-Make-Create STEAM durante su fiesta de otoño.

El evento de ayer fue el primer vistazo oficial al interior del remolque que está lleno de numerosas actividades STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) que van desde la electricidad a la ingeniería, y todo lo demás.

Este espacio móvil de creación está pensado para llevar la programación a niños de todas las edades en el condado de Fremont. No sólo lo utilizarán las bibliotecas locales, los grupos comunitarios y las escuelas, sino que también está disponible para eventos privados como fiestas de cumpleaños.

Como parte de la ceremonia de corte de cinta, algunos niños hicieron catapultas -una de las actividades del remolque- para lanzar calabazas de caramelo a una cinta. Los niños y los adultos disfrutaron ayer de varias actividades en la Fiesta del Otoño, como la decoración de calabazas y la elaboración de muñecos de hojas de maíz, y pudieron disfrutar de una barra de manzanas caramelizadas y de una tabla de pan para el almuerzo.