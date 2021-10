El estado de la transformación digital en 2021: aprendizajes e ideas clave de 10 años de transformación digital

The 2021 State of Digital Transformation: Key Learnings and Insights From 10 Years of Digital Transformation. Altimeter, Prophet, 2021

Texto completo

En el informe de este año sobre el estado de la transformación digital, nuestro objetivo es identificar las diferencias clave entre las empresas que han tenido éxito en la transformación digital y las que siguen teniendo problemas. Hemos encuestado a 587 ejecutivos de EE.UU., Europa y China, de diversos sectores, para poner de relieve no solo sus capacidades digitales actuales, sino las inversiones y decisiones clave que les han llevado hasta donde están. Al separar las respuestas de las empresas de alto rendimiento y las de rendimiento medio, identificamos se identificaron las características clave de las empresas que cumplieron con éxito sus objetivos de transformación.

Este informe sirve como punto de referencia para lo que es la madurez digital en 2021 y traza un camino para las empresas que buscan prosperar en la próxima ola de iniciativas de transformación digital.

Las principales conclusiones son las siguientes: