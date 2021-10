Hacia la participación de los investigadores en los sistemas de información para la investigación

Lee, Dong Joon, et al. Towards Researcher Participation in Research Information Systems. mayo de 2016. oaktrust.library.tamu.edu,

Texto completo

Este póster presenta un estudio de colaboración en curso apoyado por la beca de investigación LIS de OCLC/ALISE. Incluye principalmente la descripción y el diseño de la investigación de este estudio.

El proyecto explora la participación de los investigadores en los sistemas de gestión de identidades de investigación (por ejemplo, Google Scholar, ResearchGate, ORCID). Sobre la base de conocimientos de cómo diseñar soluciones fiables, eficientes y escalables para los sistemas, motivar a los investigadores a participar en los sistemas, y contribuir al desarrollo del sistema en entornos de bibliotecas digitales. La identificación y determinación precisa de la identidad de investigación son esenciales para la agrupación, vinculación, agregación y recuperación eficaces de la erudición digital; la evaluación de la productividad de la investigación y el impacto de los individuos, grupos e instituciones; y la identificación de la experiencia y las habilidades.

Existen muchos sistemas de gestión de la identidad de los investigadores procedentes de editoriales, bibliotecas, universidades, motores de búsqueda y agregadores de contenidos, con diferentes modelos de datos, cobertura y calidad. Aunque la curación del conocimiento por parte de profesionales suele producir resultados de la máxima calidad, puede no ser escalable debido a su elevado coste. La literatura sobre comunidades en línea muestra que las comunidades de curación por pares que tienen éxito y son capaces de atraer y retener a suficientes participantes pueden proporcionar soluciones de curación de conocimientos escalables de una calidad comparable a la de los contenidos curados por profesionales.

Por lo tanto, el éxito de los sistemas de gestión de identidades de investigación en línea puede depender del número de colaboradores y usuarios que sean capaces de reclutar, motivar y comprometerse con la curación de datos de identidades de investigación.

Los resultados de esta investigación exploratoria incluirán, entre otros, una teoría cualitativa de las prácticas de información y datos de identidad de los investigadores, un modelo o modelos cuantitativos de las prioridades de los investigadores para los diferentes datos y servicios de identidad de investigación en línea, los factores que pueden afectar a su participación y compromiso con los sistemas de gestión de identidad de investigación en línea, y sus motivaciones para participar en la curación de datos de identidad de investigación. Los resultados del estudio pueden mejorar en gran medida nuestros conocimientos sobre el diseño de los modelos de datos/metadatos de identidad de investigación, los servicios, las actividades de garantía de calidad y los mecanismos de contratación y retención de investigadores para el suministro y mantenimiento de datos de identidad.