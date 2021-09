Directrices de la UNESCO/PERSIST para la selección del patrimonio digital para su conservación a largo plazo

UNESCO/PERSIST Guidelines for the Selection of Digital Heritage for Long-Term Preservation. 2a. ed. Unesco, 2021

Las Directrices UNESCO/PERSIST para la selección del patrimonio digital para su conservación a largo plazo se elaboraron para ayudar a los profesionales a tomar decisiones informadas sobre los recursos digitales que deben conservarse para su acceso a largo plazo. Esta nueva edición actualiza y amplía la primera edición de las Directrices, lanzada en 2016.

Esta actualización ha sido posible gracias al trabajo de un grupo de expertos en redacción, que incluye a representantes de la UNESCO, la IFLA, el Consejo Internacional de Archivos (CIA) y el Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Dada la complejidad de la preservación digital, esta nueva edición se ha ampliado en dos partes: