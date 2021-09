Two-thirds of world’s illiterate adults are women. The Guardian, 2016

Texto completo

Casi dos tercios de los adultos analfabetos del mundo son mujeres, una proporción que se ha mantenido obstinadamente sin cambios en los últimos 20 años, según un informe mundial que evalúa los avances hacia la igualdad de género.

De los 781 millones de adultos mayores de 15 años que se calcula que son analfabetos, 496 millones son mujeres, según el informe World’s Women 2015 report. Las mujeres representan más de la mitad de la población analfabeta en todas las regiones del mundo.

Ionica Berevoescu, de la división de estadísticas de la ONU en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, que preparó el informe, dijo que se necesita más educación de adultos para mejorar las tasas de alfabetización de las mujeres.

El informe, que se publica cada cinco años, tiene la probación de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que establecen que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres deben ser el centro de los esfuerzos para combatir la pobreza y hacer frente a la desigualdad y el cambio climático para 2030.

Además de un objetivo específico para lograr la igualdad de género, los ODS también pretenden acabar con el analfabetismo y todas las disparidades de género en la educación para 2030.

Los esfuerzos para mejorar el acceso de las niñas a la escolarización se aceleraron en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, y se han registrado avances significativos en las tasas de matriculación y asistencia a la escuela primaria. En la mayoría de las regiones se ha logrado la educación primaria universal. Sin embargo, se calcula que 58 millones de niños en edad de cursar primaria siguen sin estar escolarizados, 31 millones de ellos niñas, la mayoría en el África subsahariana. Las disparidades de género aumentaron en la educación secundaria y terciaria, a pesar de que en los últimos 20 años se han matriculado más jóvenes.

Aunque las tasas de alfabetización han mejorado en todo el mundo, las personas mayores que no recibieron educación cuando eran más jóvenes no obtuvieron el apoyo necesario en la edad adulta para mejorar sus vidas. Los mayores de 65 años, el 30% de las mujeres y el 19% de los hombres son analfabetos.

Berevoescu dijo que las tasas de alfabetización entre las mujeres y los hombres mayores en América Latina y el Caribe eran similares porque un gran número de mujeres tenía acceso a programas de alfabetización de adultos.