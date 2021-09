Todo niño es un superlector: cómo desarrollar su capacidad de resiliencia leyendo todo el año

Literacy expert Pam Allyn discusses how kids build resilience by reading year-round

Stephanie Agresti // On Our Minds, Sep 4, 2018

Texto completo

La temporada de vuelta al cole está en pleno apogeo, y mientras los estudiantes interactúan con sus nuevas clases y educadores al comienzo del año escolar, tienen la oportunidad de desarrollar importantes habilidades para la vida y aprender sobre sí mismos, los demás y el mundo que les rodea.

La alfabetización es una poderosa herramienta para mejorar esta experiencia y ayudar a los niños a desarrollar la resiliencia y las habilidades socio-emocionales que necesitan para tener éxito en el aprendizaje y en la vida, como las habilidades de pensamiento crítico, la empatía, la perspectiva y las fortalezas socio-emocionales, incluyendo la curiosidad, el coraje, la esperanza, la confianza, la amistad, la pertenencia y la bondad.

Los expertos en alfabetización Pam Allyn y Ernest Morrell sostienen que cuando se aprovechan las principales fortalezas de los niños y se les sumerge en una comunidad intelectualmente estimulante, emocionalmente enriquecedora y rica en literatura, se forman “superlectores”: lectores ávidos que consumen textos con pasión, comprensión y ojo crítico.

Organizado en torno a las 7 fortalezas inherentes a los superlectores (pertenencia, curiosidad, amistad, amabilidad, confianza, valor y esperanza), este poderoso recurso ayuda a los niños a

Desarrollar la lectura, la escritura, la expresión oral y la escucha

Aprender estrategias de comprensión

Construir un vocabulario sólido

Profundizar en la destreza analítica y en la capacidad de hablar y escribir sobre el texto

Desarrollar la empatía, una fuerte identidad como lector y una mayor comprensión del mundo

A través lecciones de lectura y escritura conmovedoras, sólidas herramientas de evaluación, guías familiares listas para compartir y vídeos integrados que explican los 7 puntos fuertes y otras cuestiones relacionadas. Todo niño es un superlector muestra a profesores, padres, cuidadores y proveedores extraescolares por qué la lectura es el superpoder definitivo, abriendo un mundo de posibilidades para cada estudiante.

Durante las últimas semanas, Pam Allyn, experta en alfabetización, coautora de Every Child a Super Reader, madre y creadora del programa de aprendizaje de verano LitCamp, ha hablado sobre este tema en emisoras de radio de todo el país, compartiendo consejos para ayudar a los niños a convertirse en súper lectores entusiastas y alegres para toda la vida. En caso de que no la hayas visto en antena, aquí tienes lo más destacado de la entrevista que puedes consultar para saber más: