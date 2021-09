Las graves repercusiones del analfabetismo a lo largo de la vida: menores ingresos, peor salud y mayores tasas de encarcelamiento

The Lifelong Impact of Illiteracy.

Resilent Educator

By Jennifer Gunn

Texto completo

La perpetuación del analfabetismo conlleva “consecuencias graves y a menudo trágicas, a través de menores ingresos, peor salud y mayores tasas de encarcelamiento”, según el informe de McKinsey & Company The Economic Impact of the Achievement Gap in America’s Schools.

La Asociación Internacional de Alfabetización considera que “la alfabetización es la capacidad de identificar, comprender, interpretar, crear, calcular y comunicar utilizando materiales visuales, auditivos y digitales en todas las disciplinas y en cualquier contexto”, afirma la Dra. Bernadette Dwyer, Presidenta de la Asociación Internacional de Alfabetización. “El derecho a la alfabetización es un derecho humano fundamental básico. Sin embargo, 750 millones de personas en todo el mundo no saben leer ni escribir. Dos tercios de ellas son mujeres. A pesar de algunos avances, la disparidad de género se mantiene”.

