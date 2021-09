La biblioteca de la Universidad de Ohio fue la primera biblioteca del mundo en catalogar un registro en línea

Ohio University Libraries’ Extraordinary Legacy as the First Library in the World to Catalog Online. Ohio Newa, 2021

Se puede decir que la catalogación en línea, tal y como es hoy, comenzó el 26 de agosto de 1971, cuando la Biblioteca Vernon R. Alden de la Universidad de Ohio, utilizando una línea telefónica exclusiva, fue la primera del mundo en generar un registro electrónico de la biblioteca. Ese sistema de catalogación en línea, creado por el Online Computer Library Center (OCLC), se convirtió en pionero en la puesta en red de los materiales de la biblioteca.

Ese momento histórico llegó finalmente el jueves 26 de agosto de 1971, a las 10 de la mañana, cuando Milton G. Hodnette, jefe de catalogación, introdujo la primera entrada en línea de las Bibliotecas OHIO para el libro infantil “The Rand-McNally Book of Favorite Pastimes”, de Dorothy Grider, Mabel Watts y Virginia Hunter.

Sin embargo, en el segundo día de funcionamiento, las tareas programadas de la OHIO no fueron tan fluidas como el día anterior; empezó a salir humo de una de las tres unidades de memoria de la Xerox Sigma 5 en la Biblioteca Alden.