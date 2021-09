TikTok supera a YouTube en cuanto a tiempo de visualización medio en EE. UU. Y Reino Unido

TikTok overtakes YouTube for average watch time in US and UK. BBC News 06 sep 2021

Según un nuevo informe los usuarios de aplicaciones en el Reino Unido y Estados Unidos pasan más tiempo en TikTok que en YouTube.

Los datos de la empresa de seguimiento de aplicaciones App Annie indican que el tiempo medio por usuario dedicado a las aplicaciones es mayor en el caso de TikTok, lo que indica un alto nivel de compromiso.

App Annie ha calificado a TikTok de haber “cambiado el panorama social y de streaming”. Sin embargo, YouTube sigue ocupando el primer puesto en cuanto a tiempo total invertido -no por usuario-, ya que tiene muchos más usuarios en general.

La métrica de “tiempo invertido” en el informe de App Annie sólo tiene en cuenta los teléfonos Android, y tampoco incluye China, donde TikTok -conocida localmente como Douyin- es una aplicación importante.

El informe muestra que en el Reino Unido, TikTok superó a YouTube en junio de 2020, y ha mantenido su liderazgo desde entonces. En EE.UU., TikTok y YouTube intercambiaron sus posiciones varias veces a finales del año pasado antes de que TikTok se impusiera en abril de 2021.