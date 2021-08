Sobre la diversidad: una encuesta a los lectores canadienses

On Diversity: A Survey of Canadian Readers 2021. BookNet Canada, 2021

El informe “On Diversity: A Survey of Canadian Readers 2021” incluye información sobre las formas en que los lectores descubren libros diversos, lo que consideran un autor o título diverso, su percepción de la diversidad en la industria editorial, los temas que quieren ver más a menudo en los libros que leen, y mucho más.

La encuesta del estudio se realizó en enero de 2021 a 1.306 canadienses de habla inglesa mayores de 18 años, ubicados en todo Canadá, y representativos de la población canadiense en función de la edad, el género y la región geográfica.

En esta encuesta, introduce el término “identidad no dominante”. Este término sirve de paraguas para incluir una o varias de las identidades de la negritud, la indigeneidad, el género, la sexualidad, la discapacidad, la neurodiversidad, la clase, la estructura familiar, la edad, la religión, la lengua u otras identidades que generalmente están poco representadas o no tienen ventajas. En aras de la inclusión, no queríamos limitar lo que podía o no podía incluirse dentro del término, así que era el encuestado el que decidía si quería identificarse como tal: el 41% de los encuestados dijo que siempre o a veces se clasificaba como perteneciente a una identidad no dominante.

Cuando se les preguntó sobre lo que los lectores, en general, querían ver más en los libros que leen, los cinco temas más destacados fueron

Problemas de salud mental (46%)

Experiencias multiculturales o de inmigrantes (46%)

Clase trabajadora (45%)

A través de las edades o multigeneracional (44%)

Vivir en una zona rural o urbana (42%)

La lista cambia cuando nos centramos en las respuestas de los lectores que leen libros más diversos.

Entre edades o multigeneracional (58%)

Condición de inmigrante o no residente (57%)

Neurodiversos/neurodivergentes (55%)

Mayor tamaño corporal (52%)

Aspecto poco convencional (51%)

Cabe destacar que el 86% de los lectores está de acuerdo con la afirmación “Las bibliotecas deberían tener más libros de una mayor variedad de autores”, y lo mismo ocurre con una afirmación similar pero centrada en las librerías o minoristas (85%), y en las editoriales (86%).