Cómo enseñar a sus hijos a ser consumidores críticos de medios de comunicación social

How to Teach Your Kids to Be Critical Consumers of Media

By Sherri Gordon Published on June 28, 2021

Los niños son bombardeados por la publicidad, las noticias falsas y la desinformación todos los días. Incluso los niños pequeños están expuestos a diferentes tipos de medios de comunicación a través de los programas, vídeos y publicidad que ven en iPads y smartphones.

De hecho, un estudio de la Kaiser Family Foundation descubrió que los niños de 8 a 18 años pasan más de 7,5 horas al día, siete días a la semana, interactuando con diversas formas de medios de comunicación, desde la televisión, la música y las películas hasta los ordenadores, los videojuegos y las redes sociales. Además, si se tiene en cuenta que los niños utilizan más de uno de estos medios a la vez, el estudio revela que muchos niños pasan casi 11 horas diarias en los medios.

Por esta razón, muchos educadores e investigadores afirman que es pertinente que los padres tomen medidas para enseñar a sus hijos a ser consumidores críticos de los medios de comunicación, sobre todo porque los medios no van a desaparecer pronto. Pero, ¿cómo se logra esta tarea? Aunque limitar el consumo de medios es ciertamente importante, sobre todo en el caso de los niños menores de 2 años, es igualmente importante enseñar a los niños alfabetización mediática.

¿Qué es la alfabetización mediática?

Según Common Sense Media, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar a las familias y a los educadores información sobre los medios de comunicación y la tecnología, la alfabetización mediática es la capacidad de identificar los diferentes tipos de medios de comunicación y comprender los tipos de mensajes que envían.

Más allá de los medios tradicionales, los tipos de medios que los niños consumen cada día incluyen desde mensajes de texto, memes y vídeos virales hasta publicaciones de redes sociales, videojuegos y publicidad. La alfabetización mediática implica ayudar a los niños a identificar estos diferentes tipos de medios y reconocer que alguien creó los mensajes por una razón. Aprender a identificar esas razones y motivos es la base de la alfabetización mediática.

Por qué es importante la alfabetización mediática

La mayoría de las personas están muy influenciadas por todo tipo de medios de comunicación, lo que, en última instancia, influye en lo que piensan y en cómo toman decisiones; y los niños no son diferentes. Pero al enseñar a los niños a ser consumidores críticos de los medios de comunicación, los padres están dotando a sus hijos de la capacidad de analizar, evaluar y producir medios de comunicación en una variedad de formas.

También ayuda a los niños a aprender a diferenciar entre realidad y ficción, así como a identificar fuentes de información creíbles. El objetivo de la alfabetización mediática es ayudar a los niños a convertirse en expertos consumidores de medios de comunicación, a desarrollar su capacidad de pensamiento crítico, a encontrar fuentes de información fiables y a expresar sus ideas con respeto.

La alfabetización mediática también ayuda a los niños a desarrollar habilidades ciudadanas. En última instancia, aprenden a entablar un debate sano y respetuoso con los demás y, finalmente, a participar en la democracia algún día.

Al final, los niños que saben ser consumidores críticos de medios de comunicación tienen más posibilidades de tomar decisiones informadas sobre lo que creen. También es más probable que sepan comunicar lo que no creen y por qué.

Beneficios de la enseñanza de la alfabetización mediática

Vivimos en una era digital en la que cualquiera puede crear medios de comunicación, lo que significa que esos creadores pueden tener motivos ocultos. Por esta razón, es esencial que los padres enseñen a los niños a ser consumidores críticos de los medios.

Esta práctica implica enseñarles a cuestionar por qué alguien ha creado un determinado mensaje y si es o no una fuente de información creíble. Aunque esta habilidad no siempre es fácil de aprender, es esencial en el mundo actual.