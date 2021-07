Un libro de la biblioteca de la Catedral de Sheffield fue devuelto con un retraso de 300 años

Library book returned to British cathedral was 300 years overdue

ByBen Hooper. UPI July 9, 2021

Funcionarios de una catedral británica dijeron que un libro que llegó por correo recientemente se cree que fue sacado de la biblioteca hace más de 300 años.

El reverendo canónigo Keith Farrow, que ha servido como vicedecano y canónigo misionero en la catedral de Sheffield desde 2014, dijo que el libro impreso de 1704 titulado “The Faith and Practice of a Church of England Man, llegó en el correo esta semana junto con una nota de una mujer explicando sus orígenes.

“Le prometí a la familia que no les cobraría la multa: han devuelto el libro y eso es maravilloso. Así que este pequeño libro, hace poco más de 300 años, salió de la biblioteca. Ahora ha vuelto a casa, así que es una alegría tener esta pequeña joya de nuevo aquí, en la catedral de Sheffield”, dijo.

“Ha vuelto a nosotros porque una señora de Gales, cuya madrina falleció, lo encontró entre sus pertenencias. En su testamento figuraba el mandato de que e devolviera a la Catedral de Sheffield”, dijo Farrow al Sheffield Star.

“En el interior, está fechado en 1709 y está muy bien escrito, dice ‘este libro pertenece a la biblioteca de la iglesia de Sheffield’, dijo Farrow. “Así que, obviamente, se se sacó de la biblioteca y no se ha devuelto”.

Dijo que la biblioteca de la catedral había sido un elemento local popular hasta que fue desmantelada en el siglo XIX.

Farrow bromeó diciendo que con la cuota de retraso del libro se podría comprar a la catedral “un nuevo tejado”.