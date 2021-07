Importancia de la información gubernamental en las bibliotecas

Cassell, K. ; Church, J. ; Tallman, K. The Government Information Landscape and Libraries. The Hague: IFLA, 2021. IFLA Professional Report (No. 137)

The Government Information Landscape and Libraries muestra los retos y complejidades que plantean los sistemas de publicación gubernamental y la necesidad de mantener en las bibliotecas conocimientos profesionales sobre la información gubernamental para ayudar a los usuarios. El informe lo demuestra a través de una serie de estudios de casos de países, regiones e instituciones seleccionadas de todo el mundo que ofrecen ejemplos de prácticas de publicación gubernamental, depósitos, acceso a la información, bibliotecas gubernamentales, preservación, datos y digitalización.

Los profesionales de la información gubernamental también se enfrentan a una serie de desafíos desalentadores para el acceso y la difusión de esta información debido a las tecnologías disruptivas, las limitaciones presupuestarias, las prioridades cambiantes de las administraciones gubernamentales, la desinformación, las barreras de acceso y las noticias falsas. Sin embargo, el acceso a la información gubernamental sigue siendo crucial para una sociedad civil informada. Por este motivo, organizaciones como la IFLA, las asociaciones nacionales de bibliotecas y otras instituciones siguen apoyando a los expertos en información gubernamental con formación profesional.