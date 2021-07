¿Qué hacer cuando encuentras tu tesis doctoral depositada en un repositorio de acceso abierto a la venta en Amazon?

Guy Lavender, Jane Secker, Chris Morrison What happens when you find your open access PhD thesis for sale on Amazon?. LSE 8 de julio de 2021

El año pasado, varios académicos que iniciaban su carrera descubrieron que sus tesis doctorales, que habían sido depositadas en repositorios institucionales de acceso abierto, estaban siendo vendidas con fines lucrativos a través de las páginas de Amazon Seller. En este artículo, Guy Lavender, con la colaboración de Jane Secker y Chris Morrison, analiza las implicaciones de este episodio en relación con la protección que ofrecen las licencias creative commons para el trabajo académico y la medida en que las tesis publicadas en abierto constituyen una publicación previa para los investigadores que inician su carrera y quieren publicar su trabajo doctoral en forma de libro.

Los investigadores que inician su carrera tienen mucha presión para publicar sus trabajos después de defenderlos con éxito y obtener su doctorado. Una de las primeras cuestiones que tienen que abordar es la necesidad o el requisito de publicar su tesis en acceso abierto. Para muchos es una decisión sencilla, quieren dar a conocer su investigación, y cada vez más las instituciones se lo exigen. La tesis entra en el repositorio de la universidad, o en un repositorio específico de tesis, y el texto completo está disponible para que el mundo lo lea. ¿Seguro que es algo bueno? Sí. Pero, en algunos casos, se plantea la cuestión de si esto constituye una “publicación previa” y restringe su capacidad de conseguir que se publiquen artículos o libros basados en su investigación doctoral. Y, en casos extremos, podría incitar a editores sin escrúpulos a publicar su trabajo comercialmente sin consentimiento.

En noviembre, un estudiante de postgrado informó de que su tesis había sido publicada en una página de vendedor de Amazon sin permiso (Nota: las cuentas de vendedor de Amazon son páginas dentro de la plataforma de Amazon en las que terceras partes pueden utilizar la plataforma de Amazon para vender sus propios productos (https://services.amazon.co.uk/). El vendedor es una entidad independiente de Amazon). El estudiante estaba especialmente preocupado porque en pocos días iba a publicar un libro basado en su tesis con una editorial comercial. Notificaron a Amazon (utilizando el enlace de la página del vendedor) que se había producido una infracción de los derechos de autor, pero Amazon respondió que el autor no era el propietario de los derechos de autor. El estudiante se puso entonces en contacto con su institución como propietaria de los derechos de autor de su tesis. De hecho, al igual que muchas instituciones de educación superior, la política es que el estudiante conserva la propiedad de su tesis.

Debido a la urgencia de la situación y a la ansiedad del estudiante por lo que podría hacer su editor, nuestro equipo también presentó avisos a Amazon. Recibiendo una respuesta que decía que la institución no era propietaria de los derechos, lo que parecía una respuesta automatizada, ya que Amazon había dado al autor la misma respuesta.

Al investigar la página del vendedor de Amazon también se encontró un número significativo de otras tesis de diferentes universidades, todas aparentemente tomadas de repositorios institucionales; y todas disponibles para su compra en clara violación de la licencia no comercial de repositorio creative commons.

Después de solicitar la retirada del contenido por parte de la institución, al cabo de dos semanas, toda referencia a las tesis publicadas habían sido eliminadas. Amazon no notificó que esto había sucedido, ni proporcionó ninguna razón por la que lo habían hecho.

El hecho de que Amazon reconociera la fuerza de la licencia Creative Commons y tomara medidas contra el vendedor fue positivo. También fue positivo ver la voluntad de las sociedades de autores de actuar con el sector de la enseñanza superior para hacer frente a estos desafíos; pero quizás lo más importante es que la publicación del acceso abierto bajo una licencia adecuada demostró ser eficaz. A medida que cambia el panorama de las comunicaciones académicas y de las editoriales, es importante que hagamos valer estos mecanismos para proteger la publicación académica.

Aunque las experiencias descritas aquí son relativamente raras, demuestran que se puede abusar de las licencias abiertas y que los investigadores que inician su carrera pueden ser reacios a utilizarlas sin asesoramiento y orientación en materia de derechos de autor.

Los equipos de apoyo a la investigación de las universidades también ofrecen orientación sobre las ventajas del acceso abierto como forma de denunciar el plagio y otros tipos de mala conducta académica. Y, a pesar de la preocupación de algunos investigadores, muchos editores no consideran que depositar las tesis en línea sea una publicación previa, ya que las tesis suelen necesitar más esfuerzo y un mayor tratamiento antes de ser publicadas como artículos o libros.

En conclusión decir, que además de la acción colectiva de las editoriales y las plataformas en línea, los investigadores necesitan una amplia gama de habilidades para tomar decisiones informadas sobre dónde y cómo compartir su trabajo. Esto implica equilibrar el riesgo de infringir los derechos de autor con los beneficios de compartir su trabajo abiertamente con la comunidad académica.