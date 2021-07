Scholes, L. (2021). Year 3 boys’ and girls’ enjoyment for reading across economic demographics in Australia. Implications for boys and students from lower SES communities. International Journal of Inclusive Education, 0(0), 1-16. https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1941319

Texto completo

El objetivo de un estudio publicado en la revista International Journal of Inclusive Education. era investigar el disfrute de la lectura, la frecuencia y el rendimiento en las pruebas nacionales de lectura de 318 alumnos de tercer curso en Australia. Los investigadores utilizaron datos de 152 niños y 166 niñas que asistían a 14 escuelas del sureste de Queensland en una serie de comunidades socioeconómicas, con la mayoría de los estudiantes en escuelas estatales. A todos los niños se les pidió que calificaran su nivel de disfrute de la lectura de ficción, no ficción, y cómics y revistas desde “me gusta mucho” hasta “me gusta poco” o “no me gusta”. También debían indicar la frecuencia con la que leían, desde “a diario” hasta “casi nunca”.

Los estereotipos de género en torno a la lectura pueden estar frenando a los chicos en las aulas, según un nuevo estudio. En lo que se describe como un hallazgo “inesperado” y “significativo”, la ficción es el género de lectura preferido por los escolares en comparación con la no ficción, los cómics y las revistas. En general, la proporción de chicas y chicos a los que les gusta “mucho” la ficción es del 63%, algo más de la mitad (53%) dice lo mismo de la no ficción y el 37% de los cómics y revistas.

Más de la mitad (57%) de los chicos dijeron que les gustaban “mucho” los libros de ficción o de cuentos, según la investigación realizada con más de 300 alumnos de siete a ocho años en Australia. Las niñas son más propensas a valorar el disfrute de la lectura de no ficción que los niños (55% frente a 51%).

Los resultados tienen importantes implicaciones para padres, profesores y responsables políticos. Sugieren que la gama de preferencias de lectura de los chicos puede haber sido subestimada.