Nuevas bibliotecas en edificios antiguos: reutilización creativa

“New Libraries in Old Buildings: Creative Reuse” editors: Petra Hauke, Karen Latimer and Robert Niess. The Hague: IFLA, DeGruyter, 2021

Texto completo

PDF Version (390 pages)

EPUB Version

Este libro se centra en las dificultades y oportunidades de la revitalización de edificios antiguos, abandonados o en ruinas para convertirlos en una biblioteca, e investiga la transformación de edificios que originalmente tenían un propósito diferente. La publicación muestra ejemplos de buenas prácticas en todo el mundo de diferentes tipos de bibliotecas en entornos históricos, tanto urbanos como rurales, manteniendo un enfoque de sostenibilidad en lo que respecta a la arquitectura y el diseño interior.