El manual definitivo de la biblioteca digital

The whole digital library handbook / edited by Diane Kresh for the Council on Library and Information Resources, 2007

Datos esenciales, consejos, listas, documentos, directrices, conocimientos, ingenio y sabiduría: Junto con la diversión y la irreverencia, es lo que los lectores esperan de la serie Whole Library. Esta última entrega se centra en la vanguardia: la biblioteca digital. En un compendio de un solo volumen que es a la vez enciclopédico, útil y atractivo, los colaboradores ofrecen una visión general de las bibliotecas digitales, cubriendo el estado de la información, los problemas, los clientes, los desafíos, las herramientas y la tecnología, la preservación y el futuro. Desde los blogs hasta los wikis, los aspectos más destacados son: * Consejos y herramientas para la planificación de proyectos de digitalización * 13 formas de ver la preservación digital * Los 8 consejos de Gary Price para hacer el cambio * La propuesta de valor de la biblioteca digital * Listas de bibliotecas de Internet, bibliotecas que hacen I.M., bibliotecas que hacen podcast * Interpretaciones de los datos demográficos de NextGen * Perspectivas de destacados bibliotecarios sobre Amazoogle Recogiendo las ideas de referentes de la Biblioteconomía, así como las perspectivas de interesantes expertos de fuera de las filas de los profesionales de la biblioteca, The Whole Digital Library Handbook descifra la jerga y va al grano. Las bibliotecas digitales tienen que ver con el acceso a la información, y este es el recurso de un solo volumen que lo pone todo en perspectiva.