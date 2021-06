Nuevas reglas para la nueva economía : 10 estrategias radicales para un mundo conectado

Kelly, Kevin. New rules for the new economy : 10 radical strategies for

Olvídate de la oferta y la demanda. Olvídate de los ordenadores. Las viejas reglas se han roto. Hoy en día, es la comunicación, y no la informática, la que impulsa el cambio. Nos adentramos en un mundo en el que la conectividad lo es todo y en el que los antiguos conocimientos empresariales no significan nada. En este nuevo orden económico, el éxito se deriva principalmente de la comprensión de las redes, y las redes tienen sus propias reglas. En New rules for the new economy, Kelly presenta diez principios fundamentales de la economía conectada que invierten la sabiduría tradicional del mundo industrial. Nuevas reglas explica por qué estas poderosas leyes ya están integradas en la nueva economía, y cómo se aplican en todo tipo de negocios -tanto de baja como de alta tecnología- en todo el mundo. Más que una visión general de los nuevos principios económicos, prescribe estrategias claras y específicas para el éxito en la economía de red. Para cualquier trabajador, director general o mando intermedio, Nuevas reglas es el kit de supervivencia para la nueva economía.