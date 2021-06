La autora de bestsellers Jojo Moyes dice que para su novela “Te regalaré las estrellas” se inspiró en las bibliotecarias a caballo que llevaban libros a las personas más pobres de las montañas de Kentucky durante la Gran Depresión

RuRuth Shuler a caballo, entregando libros como parte del programa de la biblioteca. c. finales de la década de 1930

La novela “The Giver of Stars” de Jojo Moyes ambientada en la América de la época de la Depresión, cuenta una impresionante historia de cinco mujeres extraordinarias y su extraordinario viaje por las montañas de Kentucky.

La autora de novelas románticas, responsable del bestseller Me Before You, declaró a ITV News que la entrañable historia de solidaridad y resistencia femenina le tocó la fibra sensible y dijo que la historia “tiene una increíble transcendencia aún hoy. Estas jóvenes tan sombrías a caballo y con el increíble y escarpado telón de fondo de las montañas de Kentucky… me llamaron la atención. A veces, como escritor, simplemente ves una historia que te toca y tienes que escribirla”, dijo la autora. La novela en español se titula “Te regalaré las estrellas“

Estas bibliotecarias a caballo -que llegaron a ser conocidas como las Packhorse Librarians de Kentucky– recorrían hasta 120 millas a la semana y entregaban libros a las familias pobres que no sabían leer de las comunidades de la zona montañosa de Kentucky durante la Gran Depresión. Desde mineros postrados en cama que sufrían de silicosis hasta niños en edad escolar que disponían únicamente de una sóla la Biblia como única forma de palabra escrita, las mujeres llevaron su amor por los libros a las comunidades rurales y les enseñaban a leer y disfrutar de la lectura. Moyes describió a las mujeres como un “servicio postal” que iban a ver a personas que podían haber pasado semanas sin ningún contacto con el exterior.

En el programa estudiantil, el concepto de caballo de carga se integró en el plan de estudios. Formaba parte de un esfuerzo mucho más amplio de divulgación comunitaria por parte de la escuela que incluía servicios médicos, clases de artesanía en las escuelas locales, así como la entrega de libros y breves ejercicios de alfabetización con los miembros de la comunidad por parte de los estudiantes bibliotecarios. El programa continuó hasta el cierre del internado en 1949.

“En otoño, Pine Mountain asumió la responsabilidad de un servicio de biblioteca con caballos de carga, que posteriormente fue financiado por la W.P.A., aunque el gasto de mantenimiento de los caballos. corre a cargo de un miembro del Consejo de Administración. El bibliotecario utilizó el caballo y el autobús escolar con gran provecho y proporcionó un servicio de biblioteca itinerante para adultos y niños en las siete escuelas locales y en la comunidad. La impaciencia con la que la bibliotecaria es recibida por los niños de la escuela es una prueba de los útiles servicios que está prestando.”

Glyn Morris escribió este relato sobre el servicio de biblioteca de Pack Horse en su informe anual de 1937 al Consejo de Administración. El programa de la W.P.A. al que se refería se inició mucho antes en la escuela, pero la subvención no fue recogida por el programa de la W.P.A. para Pine Mountain Settlement hasta 1937. Antes de eso, la entrega de libros era generalmente realizada por el personal de la Escuela cuando hacían sus visitas semanales a la comunidad.

Se puede ver la colección de fotografías de Packhorse Librarians in Kentucky WPA Project 1936 – 1943. Goodman-Paxton Photographic Collection University of Kentucky.

Argumento:

Inspirada por la sed de aventuras y el deseo de abandonar la monotonía de Inglaterra, Alice Wright se enamora de un atractivo americano y toma la impulsiva decisión de aceptar su propuesta de matrimonio.

Pero su nueva vida en la pequeña y conservadora ciudad minera de Kentucky en la que Alice se instala con su marido y su autoritario suegro en medio de la Gran Depresión resulta aún más claustrofóbica. Hasta que conoce a Margery O’Hare. Independiente y deslenguada, Margery no ha pedido el permiso de un hombre para nada en toda su vida y ahora se ha propuesto llevar el milagro de los libros hasta el último rincón de la región.

A caballo, atravesando montañas y bosques salvajes, y a menudo luchando contra el prejuicio y la ignorancia, Alice, Margery y sus compañeras se convertirán en bibliotecarias itinerantes al tiempo que descubren la libertad, la amistad, el amor y una vida que por fin les pertenece.