Las “Book women”: Las mujeres que llevaron libros a caballo a las aisladas comunidades montañosas de Kentucky durante la Gran Depresión

Eran conocidas como las “mujeres de los libros”. Montaban a caballo, generalmente al amanecer, para tomar su camino a lo largo de las laderas nevadas y a través de arroyos fangosos con un objetivo simple: entregar material de lectura a las aisladas comunidades montañosas de Kentucky.

Durante la Gran Depresión, miles de personas vivieron al borde de la inanición. Muchos perecieron. En 1935, el Presidente Franklin D. Roosevelt creó el Works Progress Administration (WPA), bajo su iniciativa New Deal de 1933. El WPA fue diseñado para que la gente se recupere. Uno de sus programas más innovadores fue el Pack Horse Library Project of Eastern Kentucky. Personas de todo el país apoyaron los objetivos del proyecto, pero fueron las bibliotecarias -jóvenes decididas, que con tan solo un sueldo de 28 dólares al mes, llevaron la esperanza de un mundo más allá a través de la lectura a las gentes de las montañas de Kentucky.

Un grupo de “Book women” a caballo en Hindman, Kentucky, 1940.

Durante la llamada “Gran Depresión”, el desempleo aumentó hasta el 40 por ciento en los Apalaches. Las bibliotecas ambulantes de caballos no eran totalmente nuevas en Kentucky, pero esta iniciativa fue una oportunidad para impulsar el empleo y la alfabetización al mismo tiempo.

El WPA pagó los salarios de los portadores de libros -casi todos los empleados eran mujeres-, haciendo que la iniciativa fuera inusual entre los programas del WPA. Los condados tenían que tener sus propias bibliotecas de base desde las cuales las bibliotecarias montados viajaban. Las escuelas locales ayudaron a cubrir esos costos, y se donaron los materiales de lectura-libros, revistas y periódicos-. En diciembre de 1940, un aviso en el periódico Mountain Eagle señaló que la biblioteca del condado de Letcher “necesita donaciones de libros y revistas sin importar la edad o el desgaste que tengan”.

Las revistas y periódicos antiguos se cortaban y pegaban en álbumes de recortes con temas particulares, por ejemplo, recetas o artesanías. Uno de estos álbumes de recortes, que todavía se lleva a cabo hoy en día en la Biblioteca y Museo Presidencial de FDR en Hyde Park, Nueva York, contiene recetas pegadas en un cuaderno con la siguiente introducción:”Los libros de cocina son populares. Cualquier cosa que tenga que ver con enlatar o conservar es bienvenida.” Se repararon libros en las bibliotecas y, como apunta el historiador Donald C. Boyd, se distribuyeron viejas tarjetas navideñas para usarlas como marcapáginas y evitar que las páginas dobladas “orejas de perro” resultaran dañadas.

Las mujeres del libro cabalgaban entre 100 y 120 millas por semana, en sus propios caballos o mulas, a lo largo de rutas designadas, independientemente del clima. Si el destino era demasiado remoto incluso para los caballos, desmontaban y se iban a pie.

A finales de 1938, había 274 bibliotecarios en 29 condados. En total, el programa empleó a casi 1.000 bibliotecarios hípicos. La financiación terminó en 1943, el mismo año en que se disolvió el WPA, cuando el desempleo se desplomó durante la guerra. No fue hasta la década siguiente que se reanudaron los servicios de libros móviles en el área través de bibliobuses, que fueron muy populares.

Además de proporcionar materiales de lectura, las mujeres del libro sirvieron de apoyo para estas comunidades. Trataron de llenar las solicitudes de libros, a veces se detuvieron para leer a los que no podían, y ayudaron a cultivar el orgullo local. Como dijo en una ocasión un usuario a su bibliotecaria :”Esos libros que nos trajiste nos han salvado la vida”.

The Women Who Rode Miles on Horseback to Deliver Library Books

Librarians are amazing.

BY ANIKA BURGESS AUGUST 31, 2017