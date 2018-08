Ser bibliotecaria en la época victoriana se considera peligroso

Foto Agnes C. Hall consulta un catálogo de tarjetas en la Biblioteca Pública de Boston

En un articulo de JStor, Daily, Livia Gershon profundiza en la época en que ser bibliotecaria era considerado demasiado peligroso para las mujeres

Ver original

A fines del siglo XIX, la mayor parte de los bibliotecarios eran mujeres. Expertos como Melvil Dewey predijeron que sufrirían problemas de salud, tensión y otras enfermedades.

A medida que la nación se urbanizaba en la segunda mitad del siglo, McReynolds escribe, “los hombres de clase alta y media optaron cada vez más por el trabajo comercial. Sus esposas, mientras tanto, permanecían en suz hogares que se estaban convirtiendo en lugares de consumo en lugar de ser lugares de producción. Los bienes confeccionados, y los sirvientes, convirtieron la ociosidad femenina en un símbolo de estatus. “Irónicamente, mientras que a un hombre se le juzgaba positivamente por su arduo trabajo, conseguía más estatus de acuerdo con el tiempo libre que disfrutaban sus mujeres”, escribe McReynolds.

En este contexto, incluso la incapacidad física para trabajar, debido a trastornos nerviosos o trastornos femeninos, se consideraba algo glamoroso. Como dice McReynolds: “Nervios se convirtió en sinónimo de la mujer mimada y la imagen popular de ella se convirtió en la de la belleza exhausta postrada en su diván”.

Pero incluso entre las clases privilegiadas, no todas las mujeres tenían la opción de permanecer ociosas. En 1860, los cambios demográficos habían creado un grave desequilibrio entre los géneros en la población del noreste, especialmente en las zonas urbanas. Eso significaba que algunas mujeres no se casaban, y muchas de ese grupo no tenían dinero familiar para toda la vida.

Para muchas mujeres en esta situación, convertirse en bibliotecaria parecía una opción obvia. Los administradores de las bibliotecas estaban entusiasmados con la mano de obra barata y educada que podían encontrar entre los graduados de las universidades de mujeres, y era una forma de empleo remunerado similar a la de una dama que implicaba poco esfuerzo físico. Sin embargo, para muchos victorianos, todavía parecía ser demasiado para las mujeres delicadas. A medida que las mujeres ingresaban cada vez más en la profesión en 1886, Mevil Dewey, creador del sistema decimal de Dewey, predijo que las bibliotecarias tendrían problemas para hacer el trabajo debido a la mala salud.

Varias bibliotecarias sufrieron serios problemas y solicitaron largos permisos para recuperarse. En 1900, la Asociación de Bibliotecas Públicas de Brooklyn propuso “construir una casa de reposo junto al mar para aquellas que enfermaron en el servicio de biblioteca”, escribe McReynolds. Un orador en la conferencia de 1910 de la American Library Association afirmó que conocía a cincuenta bibliotecarias que habían quedado incapacitados por el trabajo, incluyendo algunos que murieron antes de tiempo.

No deberíamos llegar a la conclusión de que estas enfermedades no fueron “reales”, escribe McReynolds. Algunos historiadores sociales creen que las mujeres victorianas reaccionaron físicamente a sus roles sociales estrechamente definidos de maneras que se manifestaron como colapsos físicos y emocionales

McReynolds señala que los trastornos nerviosos nunca afectaron más que a una pequeña minoría de bibliotecarias. La creencia de que las largas horas o la excesiva estimulación intelectual podrían enfermar a las mujeres, presumiblemente llevó a algunas mujeres a evitar buscar responsabilidades adicionales. En otros casos, los supervisores -tanto hombres como mujeres- los retuvieron por el bien de su salud. Para la década de 1920, los trastornos nerviosos estaban disminuyendo a medida que los psiquiatras desarrollaban diagnósticos más específicos. Mientras tanto, los peligros del trabajo bibliotecario desaparecieron del debate público a medida que un número cada vez mayor de mujeres de clase media demostraban su competencia.