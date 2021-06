Cambio climático y sostenibilidad en las bibliotecas

Climate Change and Sustainability

Library programs focus on critical components of 21st-century science

By Phil Rockrohr | American Libraries, October 9, 2019

Ver original

A medida que aumenta la preocupación pública por el cambio climático, las bibliotecas de todo el mundo han empezado a ofrecer una amplia gama de programas sobre el tema y, al menos a coleccionar y difundir la literatura que apoya y promueve la sostenibilidad medioambiental.

La Biblioteca Pública de Santa Mónica (California) lleva muchos años ofreciendo programas ecológicos, en los que se aborda no sólo el cambio climático, sino la sostenibilidad económica y social de las iniciativas ecológicas. El programa “‘Hope for Our Planet” (Esperanza para nuestro planeta), contó con un ponente Citizens’ Climate Lobby -un grupo de defensa del medio ambiente con sede en Coronado (California)- que habló de los remedios locales, nacionales e internacionales”.

Para ayudar a los residentes del área a identificar los próximos pasos, Hammes, coordinador de relaciones públicas y comunicaciones de la Biblioteca Pública de La Crosse (LCPL) ayudó a organizar un panel sobre el cambio climático celebrado junto con el grupo local de Sierra Club de la Región de Coulee y Citizens’ Climate Lobby, el panel reunió a cinco agricultores y empresarios de la zona para hablar de sus experiencias personales con los patrones climáticos cambiantes. Los temas incluyeron los efectos del cambio climático en el turismo, la caza y la pesca, la planificación urbana y la agricultura.

Santa Monica Public Library lleva muchos años ofreciendo programas ecológicos, en los que se aborda no sólo el cambio climático, sino la sostenibilidad económica y social de las iniciativas ecológicas. La biblioteca comenzó a ofrecer su Premio Verde de Literatura Sostenible en 2007 en colaboración con la Oficina de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la ciudad. El premio reconoce a autores, ilustradores y editores cuyos libros “hacen contribuciones significativas, apoyan las ideas y amplían la conciencia pública de la sostenibilidad.” La SMPL y la ciudad de Santa Mónica crearon el premio cuando empezaron a explorar formas de promover la arquitectura de la biblioteca, que cuenta con la certificación Gold LEED, coordinar los programas de sostenibilidad y desarrollar una “colección sobre sostenibilidad” para el principiante y el erudito. Además de crear el Premio Verde, la colaboración ha dado lugar a programas como mesas redondas sobre temas de sostenibilidad, mesas informativas en los mercados de agricultores y horas de cuentos y preparación de bombas de semillas (montaje de un grupo de semillas para propagar flores aptas para las abejas) en el propio ClimateFest de la biblioteca.

También las bibliotecas públicas se asocian a menudo con las universidades e institutos locales para presentar resultados científicos y contratar a expertos y organismos que se ocupan del cambio climático. La Biblioteca de Greenwich (Conn.) colaboró con League of Women Votersl y con grupos ecologistas de la comunidad para presentar una charla de Peter de Menocal, profesor de ciencias de la tierra y del medio ambiente de la Universidad de Columbia. De Menocal habló de cómo el cambio climático afecta a lo esencial de la vida: el acceso a los alimentos, el agua, la vivienda y la energía. La biblioteca también colaboró con la Asociación de Antiguos Alumnos de Yale de Greenwich para hacer una charla con Pincelli Hull, profesor adjunto de geología y geofísica de la Universidad de Yale, sobre “Océanos, extinciones y cambio climático: Cómo están relacionados y por qué son importantes”. Hull abordó la importancia de comprender la naturaleza dinámica de los ecosistemas oceánicos y el efecto de las extinciones oceánicas que se producen en nuestra época. La directora de la biblioteca, Barbara Ormerod-Glynn, dice que cada charla atrajo a unas 200 personas.”Como comunidad ribereña, los residentes de Greenwich consideran que el cambio climático es un tema importante”, dice. “Nuestros clientes están bien versados e interesados en el tema, y muchos buscan más información para ampliar sus conocimientos sobre el tema, ya que tiene un impacto personal en sus vidas”. La biblioteca también ha ofrecido programas sobre el cambio climático durante sus programas de aprendizaje permanente de los lunes por la mañana.

Los bibliotecarios de Massachusetts han sido especialmente activos en la promoción de programas que abordan el cambio climático. En septiembre de 2018, un grupo de ellos se reunió en la Biblioteca Pública de Boston para comenzar a planificar múltiples programas en todo el estado para el congreso anual Climate Preparedness Week. a semana es organizada por Communities Responding to Extreme Weather (CREW), una red de líderes de Massachusetts que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos voluntarios para prepararse para condiciones climáticas cada vez más adversas. Este año, CREW ha colaborado con el Sistema de Bibliotecas de Massachusetts, lo que ha permitido que 50 bibliotecas ofrezcan exposiciones relacionadas con el clima, paseos por los cuentos, lecturas de libros, paneles y conferencias.