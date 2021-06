El impacto de las bibliotecas públicas en Dinamarca: Un refugio para la comunidad

The impact of public libraries in Denmark: A haven in our community. conducted by Seismonaut and Roskilde Central Library

February 2021

A guide to the Impact Compass : The impact of public libraries in Denmark: A haven in our community conducted by Seismonaut and Roskilde Central Library

March 2021

Un reciente informe de Dinamarca que arroja luz sobre las diferentes formas en que las bibliotecas públicas marcan la diferencia en la vida de las personas, y cómo podemos medirlo.

¿Cómo entendemos y hablamos del valor y el impacto de una biblioteca? ¿Cómo afecta a las personas y a las comunidades? En el público danés el debate sobre las bibliotecas suele referirse a un puñado de cifras clave establecidas: Cuántas personas visitan nuestras bibliotecas públicas y cuántos materiales toman prestados. Son datos importantes que dicen algo sobre el uso de las bibliotecas públicas, pero no nos dan realmente una idea del valor y el impacto que tienen las bibliotecas públicas en las personas y las comunidades.

La Biblioteca Central de Roskilde se ha asociado con Seismonaut para poner a las personas y las comunidades en el centro del debate de la biblioteca pública por ello ha publica esta guía del usuario de la metodología en inglés para que otros puedan utilizarla. El objetivo es tanto crear una visión significativa de lo que significa la biblioteca pública danesa para la gente y el impacto y el valor que aportan a las comunidades, como inspirar a otras bibliotecas e instituciones de la cultura a adoptar esta lógica, asumir el método y diseñar y construir nuevas ideas y conocimientos locales.