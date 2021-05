Las bibliotecas universitarias y los libros de acceso abierto en Europa. Un estudio de la situación actual

Morka, Agata, & Gatti, Rupert. Academic Libraries and Open Access Books in Europe. A Landscape Study. Operas, 2021

Texto completo

Los últimos quince años han sido testigos de la aparición de un nuevo papel para las bibliotecas universitarias. Además de cumplir con su tarea fundamental de proporcionar acceso al conocimiento, además de ser llamadas de todas formas posibles, desde templos del conocimiento hasta inquietantes heterotopías, las bibliotecas se han convertido en uno de los actores cruciales en el espacio de la publicación de libros de acceso abierto. Actúan como financiadoras de las tarifas de los libros de acceso abierto, apoyan los planes de financiación colaborativa y, en ocasiones, asumen el papel de editoras ellas mismas.

Para intentar crear un entorno editorial sostenible, en el que puedan florecer los libros de acceso abierto, es necesario, por tanto, comprender bien cómo trabajan las bibliotecas universitarias, cómo se enfrentan a las iniciativas de acceso abierto y qué retos encuentran. Estas cuestiones son el núcleo de este informe.

El panorama que se dibuja en este informe no es en absoluto exhaustivo; hay muchos más países de la comunidad europea, además de los catorce que hemos analizado, que necesitan una investigación más profunda. La muestra tomada para el estudio demuestra que la edición de acceso abierto es un organismo vivo y diverso que escapa a cualquier clasificación general fácil. Para comprender mejor el papel de las bibliotecas universitarias y de investigación en Europa en relación con los libros de acceso abierto, se han examinado varios aspectos cruciales que ayudarían tanto a identificar los hilos comunes como a señalar las particularidades regionales. De ha examinado cada país según las siguientes áreas de interés 1. características generales de los sistemas bibliotecarios para el contenido electrónico y las publicaciones de acceso abierto, 2. comunidad bibliotecaria y acceso abierto, 3. políticas de libros de acceso abierto, 4. financiación de libros de acceso abierto, 5. iniciativas de publicación de libros de acceso abierto dirigidas por bibliotecas/estudiantes, y 6. integración de libros de acceso abierto en los sistemas bibliotecarios.

Un examen general de los sistemas de bibliotecas universitarias en los catorce países europeos elegidos ha revelado ciertas polaridades. Mientras que en algunos países las bibliotecas gozan de una relativa autonomía en sus procesos de toma de decisiones y en el gasto presupuestario (por ejemplo, Alemania y Noruega), en otros dependen en gran medida de sistemas centralizados, en los que los Ministerios de Educación desempeñan un papel decisivo en las asignaciones presupuestarias estatales por institución y en la creación de colecciones a nivel nacional, más que institucional (por ejemplo, Croacia y Polonia).

Es una práctica común en toda Europa que las bibliotecas se unan y formen consorcios que representen los intereses colectivos de las bibliotecas participantes, especialmente cuando se trata de discutir acuerdos con las principales editoriales y negociar las condiciones de acceso al contenido electrónico. Estos organismos pueden desarrollarse a nivel regional (por ejemplo, los consorcios regionales españoles), nacional (por ejemplo, Couperin en Francia) o incluso transnacional (GASCO para los países de habla alemana, incluyendo Alemania, Austria y Suiza).

La comunidad bibliotecaria europea se caracteriza por la presencia de numerosas asociaciones de bibliotecas, que tratan el acceso abierto como uno de los puntos críticos de debate. Por un lado, redes de bibliotecarios bien establecidas y con una larga trayectoria (por ejemplo, la Asociación de Bibliotecas Italianas, creada en los años 30, o BAD, la Asociación Portuguesa de Bibliotecas de Archivos, creada en 1973) han creado grupos de interés especial para tratar temas específicos del acceso abierto. Por otra parte, en la comunidad bibliotecaria europea están surgiendo nuevas organizaciones unidas en torno a los temas de la ciencia abierta (por ejemplo, ENABLE! en Alemania). La abundancia de estas iniciativas en toda Europa muestra la escala y la importancia del compromiso de las bibliotecas en las prácticas de publicación de acceso abierto.

Las políticas de libros de acceso abierto se están introduciendo lentamente en toda Europa. Sólo tres de los catorce países analizados han introducido políticas nacionales de acceso abierto que incluyen los libros (Francia, Polonia y los Países Bajos). Eslovenia, en su estrategia nacional de acceso abierto, fomenta -aunque no impone- el acceso abierto a los libros. En todos los países investigados existen mandatos institucionales de acceso abierto, y algunos de ellos también tienen requisitos de acceso abierto específicos de los financiadores (por ejemplo, la NWO o el Consejo de Investigación de los Países Bajos).

La financiación específica para libros de OA sigue siendo una rareza en los países analizado. De los catorce casos, sólo cuatro países (Alemania, Países Bajos, Finlandia y Noruega) cuentan con fondos específicos para el libro de OA, algunos a nivel nacional y otros a nivel institucional o de los financiadores. La presencia de estos fondos en estos cuatro países no es una sorpresa: también se encuentran entre los pioneros europeos del movimiento de acceso abierto. En los diez países restantes, las publicaciones de libros en régimen de acceso abierto suelen financiarse a través de becas para investigadores, y una parte del dinero de la subvención se destina a las tasas de publicación en régimen de acceso abierto.

Las iniciativas de publicación de libros en acceso abierto dirigidas por bibliotecas o académicos no han cobrado (todavía) impulso en Europa. Aunque hay varios proyectos emergentes en los que participan las bibliotecas, en la mayoría de los casos no son a gran escala (por ejemplo, FF Open Press en la Universidad de Zagreb). Entre los pioneros de modelos innovadores de publicación de libros en régimen de OA se encuentran Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia. También hay algunos ejemplos de proyectos parcialmente subvencionados por los financiadores nacionales (los libros de OA de la Facultad de Letras de la Universidad de Liubliana, en Eslovenia, y el proyecto Kallipos+ en Grecia). Sin embargo, en la mayoría de los países investigados no existen iniciativas de este tipo.

En lo que respecta a la integración del contenido electrónico en los catálogos de las bibliotecas, las bibliotecas de toda Europa dependen de los agregadores con los que deciden asociarse; por lo tanto, la presencia -o la falta de ella- de los libros de OA en los catálogos locales depende de la cobertura de estos socios. Dado que la cobertura de libros de OA por parte de los principales agregadores tiende a ser irregular (una preocupación expresada por varios de los bibliotecarios entrevistados), en muchos casos, cuando los recursos lo permiten, los registros de libros de OA se introducen en los catálogos locales de forma manual. El Directorio de Libros de Acceso Abierto (DOAB) es mencionado por los bibliotecarios como la fuente de metadatos para los libros de OA que utilizan y a menudo enlazan en los sitios web de las bibliotecas.

Las conclusiones de este informe sugieren que existe un potencial para crear un modelo de financiación de consorcios a nivel de la UE para los libros de OA. Existe un interés indiscutible por los libros de OA en general por parte de la comunidad de bibliotecas universitarias europeas. Sin embargo, a pesar de este entusiasmo, hay que tener en cuenta que un proyecto de tal envergadura se enfrentará a numerosos retos.

Existen profundas discrepancias entre los miembros de la Comunidad Europea a la hora de abordar las cuestiones relativas al acceso abierto. En los países nórdicos, Alemania y los Países Bajos, se ha convertido en uno de los aspectos fundamentales de la comunicación académica; las instituciones lo apoyan y existen planes de financiación que permiten a las bibliotecas invertir en iniciativas de publicación de libros en abierto. Otras regiones siguen luchando por la plena integración de las publicaciones de OA en sus ecosistemas bibliotecarios: la financiación es insuficiente, no hay suficientes recursos humanos, hay poca autonomía en la toma de decisiones a nivel institucional y, por tanto, poco margen para la experimentación.

Después de haber examinado el panorama de las bibliotecas universitarias europeas, parece claro que será difícil, si no simplemente imposible, tratar de encontrar un modelo único para un plan de financiación colaborativo a escala de la UE para los libros de OA. Sin embargo, dado que existen varias tendencias regionales y similitudes entre los países examinados, parece prudente reunirlos en grupos basados en estas similitudes y crear una variedad de modelos que funcionen para los sistemas centralizados y descentralizados, y tanto para los más veteranos como para los más noveles en el tema