 Creación de datos enlazados para bibliotecas con Wikibase

Godby, Jean, Karen Smith-Yoshimura, Bruce Washburn, Kalan Davis, Karen Detling, Christine Fernsebner Eslao, Steven Folsom, Xiaoli Li, Marc McGee, Karen Miller, Honor Moody, Holly Tomren, and Craig Thomas. Creating Library Linked Data with Wikibase: Lessons Learned from Project Passage. Dublin, OH: OCLC Research, 2019

Texto completo

El prototipo de Wikibase de datos vinculados de OCLC Research (“Project Passage“) proporcionó un espacio de pruebas en el que los bibliotecarios de 16 instituciones estadounidenses pudieron experimentar con la creación de datos vinculados para describir recursos, sin necesidad de conocer la maquinaria técnica de los datos vinculados. Este informe ofrece una visión general del contexto en el que se desarrolló el prototipo, cómo se adaptó la plataforma Wikibase para su uso por parte de los bibliotecarios, y ocho casos de uso en los que los participantes del proyecto piloto (coautores de este informe) describen su experiencia de creación de metadatos para recursos en varios formatos e idiomas utilizando la interfaz de edición de Wikibase. Durante los diez meses que duró el proyecto piloto, los participantes se hicieron una idea tanto del potencial de los datos enlazados en los flujos de trabajo de la catalogación de las bibliotecas como de las lagunas que hay que abordar antes de que los datos semánticos legibles por máquina puedan ser plenamente adoptados.

Entre las lecciones aprendidas: