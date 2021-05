Investigación de las prácticas para construir una identidad académica ética y sostenible con las plataformas en línea y las redes sociales

Radford, M. L., Kitzie, V., Mikitish, S., Floegel, D., Radford, G. P., and Connaway, L. S. (2018). Investigating practices for building an ethical and sustainable scholarly identity with emerging digital tools. Proceedings of the 81st Annual Meeting of ASIS&T, Vancouver, Canada, November 10-14, 2018.

Texto completo

A partir de 30 entrevistas semiestructuradas con profesores, estudiantes de doctorado y bibliotecarios académicos, esta investigación exploratoria examina cómo los individuos crean, cultivan y gestionan su identidad académica (IS) utilizando plataformas en línea. La IS se define como los esfuerzos de los académicos en la promoción de su “marca” personal, con respecto a su trabajo intelectual (Brigham, 2016). Este artículo se incluyó en las Actas de la 81ª Reunión Anual de ASIS&T.

Los resultados indican que las plataformas en línea, incluidos los sitios de redes sociales (SNS), ofrecen vías para que los académicos se conecten con otros académicos y difundan su investigación. Sin embargo, se descubrió que algunos sitios promueven prácticas que los participantes consideran problemáticas, lo que constituye el tema central de este artículo. Los encuestados señalaron que el trabajo de IS realizado en los SNS académicos (por ejemplo, ResearchGate, Academia.edu) puede presentar dilemas morales y éticos. Los modelos de negocio con fines de lucro plantean una seria preocupación, y varios entrevistados abogaron por materiales y plataformas de acceso abierto (por ejemplo, ORCID). Los participantes también informaron de una serie de problemas logísticos con el trabajo de IS en línea, incluyendo las limitaciones de tiempo y el colapso del contexto (Marwick & Boyd, 2011).

Los datos se analizaron utilizando un marco teórico basado en los conceptos de Goffman (1959, 1967) sobre la gestión de la impresión y las amenazas a la cara. Los resultados hacen ver la necesidad de que académicos y bibliotecarios adopten estrategias para crear/sostener una presencia ética y sostenible en línea.