Visualización de datos con R para la colección digital

Glowacka-Musial, Monika “Data Visualization with R for Digital Collections” Library Technology Reports vol. 57, no. 1 (January 2021)

Desde la década de 1990, las bibliotecas han invertido en el desarrollo de colecciones digitales y servicios en línea para facilitar el acceso a fuentes históricas. Una forma de inspirar a los usuarios para que se comprometan activamente con estos materiales es crear contextos visuales para los mismos. Estos elementos visuales proporcionan una visión general del contenido de una colección e inspiran a los usuarios a experimentar con los datos de la colección para diversos fines, incluida la investigación.

Este número de Library Technology Reports (vol. 57, nº 1) presenta un enfoque que considera las colecciones digitales como datos que pueden ser extraídos, analizados y visualizados mediante el lenguaje de programación R. R es de código abierto, relativamente fácil de aprender y cuenta con el apoyo de una comunidad establecida de programadores. La selección de gráficos que se presenta en el informe incluye scripts de R, fragmentos de tablas de datos y alguna explicación del código de R utilizado para crear los gráficos.