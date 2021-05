La ola de noticias falsas: La batalla de las bibliotecas universitarias contra la desinformación durante COVID-19

Bangani, S. (2021). The fake news wave: Academic libraries’ battle against misinformation during COVID-19. The Journal of Academic Librarianship, 102390. doi: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102390. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133321000811

Este estudio empleó métodos de investigación cualitativa para establecer la contribución de las bibliotecas universitarias a la lucha contra las noticias falsas en Sudáfrica. El brote de COVID-19 dio lugar a la explosión de noticias falsas en las plataformas de medios sociales y otros sitios de Internet, en detrimento de los esfuerzos por frenar la propagación de la enfermedad. Con el estímulo de las asociaciones de bibliotecas y otros organismos bibliotecarios, y como custodios de la información, los bibliotecarios universitarios no han tenido más remedio que contribuir a la lucha contra la infodemia, entre otras cosas concienciando, proporcionando información creíble, desarrollo de colecciones y apoyo a la investigación, y compartiendo las mejores prácticas en conferencias y otros foros. Los resultados de este estudio afirman el papel de las bibliotecas de Sudáfrica y de otros países en la lucha contra las noticias falsas. Este estudio aportó la perspectiva del Sur global al discurso sobre las noticias falsas y esbozó las respuestas de las bibliotecas universitarias a la infodemia COVID-19. Los resultados de este estudio son una afirmación del papel que desempeñan las bibliotecas en la lucha contra las fake news en general y específicamente en tiempos de crisis.