Adquisición de libros electrónicos frente a libros impresos entre los lectores

E-Books Still No Match for Printed Books by Felix Richter, Statista, Apr 23, 2021

Con la popularización de los teléfonos inteligentes, las tabletas y los lectores electrónicos que han alcanzado una adopción masiva en los últimos años, muchos han predicho que los libros impresos pronto se convertirán en una cosa del pasado. Y si bien es cierto que las personas usan sus dispositivos electrónicos para leer, todavía dependen en gran medida de la tinta y el papel cuando se trata de leer libros.

Según los datos de Advertising & Media Outlook de Statista, la penetración de los libros electrónicos todavía está por detrás de la de los libros impresos por un amplio margen en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde los libros electrónicos son muy populares en comparación, se estima que el 23 por ciento de la población compró un libro electrónico el año pasado, en comparación con el 45 por ciento que compró un libro impreso.

Estos hallazgos sugieren que los libros electrónicos no serán el último clavo en el ataúd de los libros impresos, sino más bien un producto complementario que, en última instancia, debería beneficiar a la industria editorial. Las personas pueden agarrar un lector electrónico cuando se dirigen a la playa o viajan al trabajo, pero en lo que respecta a los libros reales, no hay nada como los reales.