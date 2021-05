Microsoft está cerrando Microsoft Academic Search y los servicios relacionados

Next Steps for Microsoft Academic – Expanding into New Horizons

Microsoft está planeando cerrar el maravilloso y poderoso Microsoft Academic Search (que utiliza el también maravilloso Microsoft Academic Graph) a finales de 2021

En algunos casos Microsoft Academic Search proporciona/proporciona mejores resultados que Google Scholar junto con una serie de características que GS no proporciona en absoluto. La conclusión es que tener una variedad de herramientas entre las que elegir siempre es algo bueno.

Desde su relanzamiento a principios de 2016, este recurso de búsqueda gratuito ha demostrado ser increíblemente útil, no solo como herramienta de búsqueda independiente, sino también como un corpus de material que se puede buscar a través de otras herramientas, como Lens.org.